Atlético de Madrid - Osasuna : 1-2

L’Atlético s’est fait (très) peur. Opposés à une équipe d’Osasuna qui n’avait plus rien à jouer avant même le coup d’envoi de cette rencontre, les hommes de Simeone ont frôlé la correctionnelle au Wanda Metropolitano. Ultra-dominateurs pendant une heure, les Colchoneros ont d'abord heurté le poteau par Suarez et inscrit un but de Carrasco refusé par le VAR. Puis ils ont concédé l’ouverture du score de Budimir, qui les a un temps relégués à la deuxième place de la Liga.

Mais c'était avant d’inscrire deux buts dans les dix dernières minutes, par l'entrant Renan Lodi puis l'inévitable Luis Suarez, auteur de son 20e but de la saison à la 88e minute, capital pour permettre aux siens d'arracher un succès capital (2-1). Les coéquipiers de Koke répondent ainsi à la victoire du Real Madrid à Bilbao (1-0), et conservent la tête du championnat avant la 38e et dernière journée, dimanche prochain.

Athletic Bilbao - Real Madrid : 0-1

Barcelone - Celta Vigo : 1-2

Cette défaite face au Celta Vigo (1-2) a été le reflet de la saison du FC Barcelone, une attaque de feu qui a manqué de réalisme et une défense qui a souffert sur toutes les offensives adverses. Dès les premières minutes de ce match, Ilaix Moriba et Pedri ont effectué un excellent travail de récupération dans l’axe du terrain bien accompagnés par Sergio Busquets. Sur les ailes, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont dominé leurs vis-à-vis du jour Kévin Vasquez et Aaron Martin Caricol. Bien lancés par leurs coéquipiers, ils ont su mettre à mal la défense du Celta Vigo sur chacune de leurs accélérations. Et à la 28e minute du match, les visiteurs ont craqué. Sur un excellent centre de Sergio Busquets, Lionel Messi a ouvert le score de la tête.

Mais la joie des Barcelonais a été de courte durée. Six minutes après ce but de "La Pulga", l’équipe d’Eduardo Coudet a égalisé sur sa première offensive. Santi Mina a profité du mauvais marquage de Gerard Piqué pour remettre les deux équipes à égalité (36e). Le défenseur a encore prouvé qu’il n’était plus dans le rythme et ce depuis quelques semaines. Lors de la seconde mi-temps, les joueurs de Ronald Koeman ont cruellement manqué d’efficacité face au but d’Ivan Villar et ils ont commis de plus en plus d’erreurs au fil des minutes. Clément Lenglet a été expulsé à la 83e minute et une erreur de marquage de Serginio Dest a permis à Santi Mina d’inscrire un doublé (89e). Les Blaugrana sont les grands perdants de cette 37e journée et ne peuvent plus croire au titre.

