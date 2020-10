Le but est de réinvestir le plus vite possible cet argent pour enrôler Memphis Depay, la cible numéro 1 de Ronald Koeman pour revitaliser son attaque. Le temps presse. Jean-Michel Aulas a fixé à vendredi soir la deadline pour les départs de ses joueurs. En 48 heures, Dembélé, Manchester United, le Barça et Lyon peuvent-ils trouver un accord ? L'affaire semble périlleuse. Depay, lui, est déjà sur la même longueur que le Barça avec lequel il a établi les bases d'un contrat. C'est déjà ça…