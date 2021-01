Tout porte à croire que l'élection d'un nouveau président à la tête du FC Barcelone n'apaisera en rien sa relation avec le Paris Saint-Germain. Au-delà de leur rivalité sportive, les deux clubs se sont aussi souvent opposés sur le mercato, notamment depuis le transfert de Neymar, en 2017. Cette fois, c'est Lionel Messi qui cristallise les tensions entre les deux entités. Joan Laporta, candidat et grand favori à la présidence du Barça, n'a pas apprécié que le directeur sportif parisien, Leonardo, se dise prêt à accueillir l'Argentin. Et il l'a fait savoir.

"Ca ne me plait pas. Ça ne me paraît pas correct, a martelé celui qui était déjà à la tête du club catalan entre 2003 et 2010, lors d'une interview à TVE. C'est une tentative de déstabilisation d'un club et d'une équipe. Nous ne voulons pas entrer là-dedans mais nous pensons que le PSG devrait continuer à être un club d'élite et que ses dirigeants ne devraient donc pas faire ce genre de déclarations."