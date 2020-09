Le Real Madrid ferait tout pour se débarrasser de Gareth Bale. Mais ce n'est pas vraiment la version du joueur. Si cela ne tenait qu'à lui, le Gallois aurait déjà quitté la capitale espagnole. C'est ce qu'il a affirmé sur Sky Sports avant le match de sa sélection face à la Finlande en Ligue des nations. " J'ai demandé à partir l'été dernier et le club a tout bloqué au dernier moment , a-t-il affirmé. C'était un projet qui me plaisait mais cela ne s'est pas concrétisé. Il y a eu d'autres cas où j'ai essayé de quitter le club, mais le Real ne me l'a pas permis et il n'a rien fait pour que je puisse m'en aller. "

Recruté pour 101 millions d'euros en 2013, un record à l'époque, Bale n'a fait que 20 apparitions sous le maillot merengue la saison passée (3 buts, 2 passes décisives). Le Gallois n'est jamais vraiment entré dans les plans de Zinedine Zidane et le Real semblait désireux de se séparer de lui et de son important salaire (15 millions d'euros par an) à chaque mercato. Il a souvent été dit que l'ancien joueur de Tottenham rechignait à quitter le club. Bale a balayé cette idée. "Je veux jouer au foot, je n'ai que 31 ans, je suis en bonne forme et j'ai beaucoup à donner, a-t-il insisté. Ma situation est entre les mains du club. Et pour être honnête, il rend les choses difficiles."