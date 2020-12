Le Real prépare l'avenir avec ses meilleurs arguments du passé et du présent. Marca annonce ce dimanche que Luka Modric va prolonger son contrat avec le club merengue. Le milieu croate et sa direction seraient parvenus à un accord pour poursuivre leur aventure commune une saison supplémentaire, jusqu'en juin 2022. Le Ballon d'Or 2018, âgé de 35 ans, devrait ainsi compléter une décennie entière au sein de la Maison Blanche, où il avait posé ses valises en 2012. Une juste récompense pour l'ancien joueur de Tottenham, revenu à son meilleur niveau cette saison.

Selon O Globo et UOL, Neymar prépare une grosse fête pour le nouvel an

Ce dossier en passe d'être réglé, les dirigeants du Real vont pouvoir se pencher sur le cas d'un autre joueur en fin de contrat. Et non des moindres. Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son bail avec le Real. Dans l'état actuel, le chef de la défense madrilène sera libre de choisir un nouveau club à partir du 1er janvier. Marca indique qu'un rendez-vous aura lieu rapidement entre l'ancien Sévillan et sa direction. Ramos serait ouvert à une prolongation, sous certaines conditions économiques et avec une durée de contrat supérieure à un an. Il aurait déjà fait part de ses exigences.

Le Real n'y a pas encore répondu jusqu'ici. Le contexte économique délicat avec les pertes financières liées à la crise sanitaire expliquerait en partie cette temporisation. La politique du club merengue avec ses joueurs les plus âgés en est une autre. Pour un joueur de 34 ans comme Ramos, les dirigeants madrilènes ne sont normalement pas disposés à proposer une prolongation supérieure à un an. Mais selon Marca, ils pourraient faire une exception pour leur défenseur tant il reste indispensable dans le onze de Zinédine Zidane.

Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de Ramos. Car la date du 1er janvier approche à grands pas et les plus grands clubs sont attentifs à la situation du défenseur espagnol. Même si la tendance est plutôt à une prolongation, le temps ne joue pas vraiment en faveur des dirigeants du Real. Qui ont par ailleurs un autre dossier sur la table. Comme Modric et Ramos, Lucas Vazquez arrive également en fin de contrat et régler la question de son futur au club devient aussi plus urgente au fur et à mesure que les jours passent.