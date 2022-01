Il est libre de signer où il le souhaite. Depuis samedi, Kylian Mbappé a la possibilité de signer un contrat pour la saison prochaine avec le prétendant de son choix, comme par exemple le Real Madrid. Et selon le média espagnol ABC , les contours d'un accord se précisent entre les Merengue et l'international français. Mais pas à n'importe quel prix.

Une prime de 40 millions d'euros est en effet évoquée, qui rapporterait gros au joueur, dont le contrat expire en juin prochain. Même si rien n'est officiel, ABC évoque un contrat sur six ans, assorti d'un salaire de 21 millions d'euros net par saison. Un montant qui n'est pas anodin, puisque c'est le même que ce que touchait Cristiano Ronaldo au sein de la Casa Blanca.

Kylian Mbappé (PSG) Crédit: Getty Images

Une officialisation pour mai

Et quand bien même un accord venait à être trouvé, rien n'oblige à une officialisation imminente, d'autant plus que les deux clubs vont être amenés à s'affronter en Ligue des champions en février prochain. Une officialisation au mois de mai est envisagée, de sorte à ne pas nuire à la fin de saison du buteur parisien. Au total, l'offre du Real Madrid est visiblement inférieure à celle du PSG, qui voudrait donner à l'attaquant le plus gros salaire de l'effectif. Mais l'argument sportif est visiblement plus important pour le Français. Comme prévu, le feuilleton Mbappé-Real Madrid est bien lancé dès ce début d'année 2022.

