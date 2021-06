Il avait prévenu qu'il attendrait d'être qualifié avec les Pays-Bas pour éclaircir son avenir. La place en huitièmes de finale de l'Euro acquise, tout était réuni pour l'annoncer : Memphis Depay sera un joueur du FC Barcelone. L'international hollandais signera son contrat avec le Barça après la fin de son aventure lyonnaise de trois saisons et demie, qui touchera officiellement à son terme le 30 juin prochain. L'accord a été officialisé ce samedi par le club catalan.

L'attaquant de 27 ans retrouve donc Ronald Koeman, son ancien sélectionneur chez les Oranje, et vient garnir un secteur offensif des Barcelonais déjà très fourni. Avec désormais Messi (dont la prolongation n'est pas encore officielle mais en bonne voie), Agüero, Griezmann, Dembélé ou encore Fati, le Barça jouit de multiples options pour son attaque.

Malgré un intérêt de dernière minute de la Juventus Turin, c'est bien avec les Blaugrana que Memphis Depay s'engagera, pour deux saisons, jusqu'en juin 2023. Après le PSV Eindhoven, Manchester United et l'Olympique Lyonnais, le Néerlandais va découvrir un quatrième club, et un quatrième championnat. Quand on se rappelle son rendement sous les ordres de Koeman avec la sélection hollandaise, son arrivée à Barcelone donne déjà envie d'en voir plus.

