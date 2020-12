La saison du Real, c'est un peu les montagnes russes. En trois mois, le club merengue a connu des hauts et des bas, avec l'excès qui le caractérise. Il sembiait au bord du gouffre il y a une grosse quinzaine de jours quand la formation de Zinedine Zidane sortait d'une défaite face au Shakhtar (2-0) qui remettait en cause son avenir européen, dans la foulée d'un revers contre Alavés en Liga (1-2). Depuis, elle a aligné quatre victoires qui l'ont remis dans le droit chemin, tant en championnat qu'en Ligue des champions. La Maison Blanche vit un peu au rythme des absences de ses cadres et de leurs retours. Celui de Sergio Ramos a été souligné pour expliquer le regain de forme madrilène. Celui de Dani Carvajal, un peu moins. Et pourtant...

L'Espagnol est un peu à l'image de son poste de latéral droit. Les feux des projecteurs ne seront jamais braqués sur lui. Mais son rôle est incontournable dans une équipe. En toute discrétion, Carvajal sait le tenir à la perfection. Il ne commet quasiment aucune erreur. Il est le plus souvent intraitable dans les duels, alors qu'il doit souvent faire face à de gros clients. Et il a non seulement la capacité à donner une solution offensive, mais aussi la qualité de centre pour être décisif. Il n'est pas loin d'être le latéral idéal. Ce qui explique pourquoi il est indéboulonnable au Real.

Un impact en défense comme en attaque

Le début de saison n'en a été que la confirmation. Sans lui, la Maison Blanche avait tout de suite plus de failles. Elle a affiché un bilan contrasté de 6 victoires, 1 nul et 5 défaites sans son latéral droit, absent durant près de deux mois après avoir été blessé au genou, puis pendant deux semaines pour un problème musculaire. Et elle a concédé pas moins de 18 buts sur cette période, soit 1,5 but par match. Avec lui, son bilan est de 5 victoires et 2 nuls en 7 matches. Et le Real n'a encaissé que quatre buts en sa présence, soit 0,57 but par match.

Carvajal est un maillon fort de la défense madrilène. Mais aussi un atout offensif non-négligeable. Il l'a encore rappelé depuis son retour de blessure, à l'image du caviar adressé à Karim Benzema mardi face à l'Athletic Bilbao (3-1). Centrer, c'est l'une de ses spécialités. C'est ce qui lui a permis de délivrer 50 passes décisives en 286 matches sous les couleurs merengue. Mais Carvajal sait être déterminant autrement. Ses appels toujours bien sentis ouvrent aussi des espaces qui profitent à l'ensemble des joueurs de l'attaque merengue.

Une figure inspirante du Real

Il y a son apport dans le jeu. Mais les vertus de Carvajal vont bien au-delà. Déjà parce qu'il fait figure d'exemple pour tout un groupe par sa faculté à être à la fois performant est régulier. C'est le fruit de son professionnalisme. Il explique aussi comment l'arrière droit madrilène a pu revenir rapidement de sa blessure au genou en début de saison, deux semaines avant la date initialement prévue. Et sa durabilité au sein d'un club qu'il fréquente depuis désormais sept ans, sans avoir toujours eu une doublure attitrée.

C'est peu de dire que le Real fait confiance à Carvajal. C'est l'une des raisons qui ont convaincu le club madrilène de laisser partir de prometteur Achraf Hakimi à l'Inter l'été dernier. L'international espagnol (25 sélections) ne sera jamais un leader vocal à la Maison Blanche. D'autres sont là pour endosser ce rôle, à commencer par Sergio Ramos. Son leadership, il l'exerce autrement. Par son attitude irréprochable ou sa capacité à rester l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste sur la durée, il est une figure inspirante de ce Real.

De belles années devant lui

Son avenir est d'ailleurs l'une des priorités actuelles de la direction merengue. S'il est beaucoup question de la prolongation de Sergio Ramos, celle de Carvajal est également dans les tuyaux à moins de deux ans de la fin de son bail. "Mon contrat expire en 2022 et nous parlons d'une extension avec le club, mais ce n'est pas facile en ce moment avec cette situation financière difficile à cause du Covid-19, expliquait-il récemment dans un entretien au quotidien Marca. Le stade est fermé et il n'y a pas beaucoup de revenus, alors c'est à nous d'aider le club. Cette prolongation de contrat n'est pas importante pour le moment."

Du Carvajal dans le texte. Il est bien du genre à ne jamais passer ses intérêts personnels avant ceux de son club formateur. Il n'aspire certainement pas à le quitter, d'ailleurs. Le Real peut s'en réjouir. Si son latéral droit donne l'impression d'être à un âge avancé, il n'a finalement que 28 ans. Et encore de belles années devant lui pour faire le bonheur de la Maison Blanche. Quitte à rester dans l'ombre. Rayonner dans la discrétion n'est pas impossible. La carrière de Carvajal au Real en est le parfait exemple jusqu'ici.

