"On va finir la saison. Pour la suite, ce que je peux dire, c'est que je vais rendre les choses faciles pour le club, parce que le club m'a toujours tout donné", a déclaré Zinedine Zidane en conférence de presse, samedi. "Mais le sujet, c'est demain, ce sont les quatre matches qui restent. Bien finir la saison, c'est ce qui me motive, le reste c'est du blabla", a coupé court le technicien français, à qui il reste un an de contrat à Madrid. "Je ne vais pas poser de problème au club, il n'y a rien d'autre à dire sur la question qui m'a été posée", a-t-il ajouté.

Tout juste éliminé de la Ligue des champions par Chelsea (1-1, 0-2) au stade des demi-finales, le Real est encore dans la course au titre en Liga, avec deux points de retard sur l'Atlético Madrid, leader. Les Merengues reçoivent le FC Séville (4) dimanche, avec quatre journées restant à disputer. Par ailleurs, l'ancien meneur des Bleus a pris la défense de son joueur Eden Hazard, critiqué pour avoir ri avec des joueurs de Chelsea mercredi à Londres. "Eden s'est excusé et il a bien fait. Il n'avait pas l'intention de nuire, c'est le plus important", l'a défendu Zidane.

