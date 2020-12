Où classer Karim Benzema dans le panthéon des attaquants français ? Zinédine Zidane, qui connaît parfaitement le numéro 9 du Real Madrid, le classe tout simplement tout en haut : ""Pour moi, c'est le meilleur", a-t-il tranché mardi soir après la victoire contre l'Athletic Bilbao (3-1) dans laquelle Benzema a été décisif avec un doublé dans le dernier quart d'heure.

"Pour moi, oui. Il le prouve, il joue au Real Madrid depuis très longtemps, il compte plus de 500 matches, tous les buts... Au final, son palmarès, tout ce qu'il a accompli ici parle pour lui-même. Pour moi c'est le meilleur, oui, c'est très clair", a encore affirmé l'entraîneur du Real Madrid. Ce mardi, Benzema a disputé son 530e match avec le maillot du Real sur le dos, le 529e lui avait permis de devenir le joueur étranger ayant joué le plus de fois avec la Maison blanche devant un certain Roberto Carlos.

"Aujourd'hui, c'est un joueur plus mûr. Mais il a toujours démontré que ce n'est pas un numéro 9 pur, il ne pense pas qu'à marquer. C'est pour ça qu'il me plaît tant, je l'adore, il n'a pas que les buts en tête. Il intervient dans le jeu, s'il faut faire la passe à un coéquipier il la fera... C'est ce qui me plaît dans son football, a poursuivi "Zizou" mardi soir après le match. Il a les deux côtés (buteur et attaquant complet). Et quand il faut mettre des buts, même quand il ne fait pas un grand match comme ce (mardi) soir, eh bien il met deux buts. C'est ce qu'il est, Karim".

Voilà maintenant onze ans que Karim Benzema évolue au Real Madrid, une longévité exceptionnelle dans l'un des plus grands clubs du monde. D'abord bras droit de luxe de Cristiano Ronaldo, le Français a profité du départ du Portugais à l'été 2018 pour devenir l'arme numéro un des Madrilènes. Malgré une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un mois entre début novembre et début décembre, Benzema totalise 10 buts et 3 passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues. Depuis 2009, il a inscrit 259 buts et délivré 138 passes décisives.

