Si l'on en croit les mots de son ancien coach, Messi est intouchable et son pouvoir dépasse les limites du pré vert. "Il y a une autre facette qui ne dépend pas du joueur et qui est plus compliquée à gérer, a ajouté l'entraîneur. Beaucoup plus. Quelque chose d'inhérent à de nombreux athlètes, comme l'a montré le documentaire Michael Jordan. Messi est très réservé, il ne parle pas beaucoup mais il vous fait voir ce qu'il veut." Le feuilleton du dernier mercato estival avait permis d'en avoir le cœur net.