Il n'avait plus marqué depuis le 20 avril 2019. C'était lors d'un match face à Eibar. Depuis, Thomas Lemar avait enchaîné 45 matches toutes compétitions confondues sans inscrire le moindre but. La disette de l'ancien Caennais est enfin terminée. D'une reprise du pied gauche en angle fermé, Lemar a fini par débloquer son compteur. Et l'Atlético de Madrid peut s'en réjouir. Car le but du Français l'a propulsé vers un succès face à Valladolid (2-0) qui lui permet de s'installer provisoirement sur le fauteuil de leader de la Liga.