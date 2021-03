Ce qui aurait pu être l'un des feuilletons de l'été ne devrait finalement pas passer le stade de la rumeur. Lancée par le journaliste d'El Chiringuito Josep Pedrerol, l'hypothèse d'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid n'aurait finalement que très peu de chances de se concrétiser. Même si le contrat liant le Portugais à la Juventus expire en 2022, que l'indemnité de son transfert pourrait ne pas dépasser les 30 millions d'euros et que le club turinois ne serait forcément pas contre l'idée de laisser filer sa star. Selon les informations de Fermin De La Calle, contributeur pour Eurosport Espagne spécialiste du mercato, le Real n'envisagerait pas un retour de CR7. Et ce pour trois raisons majeures.

1. Mbappé est la priorité

Si le Real Madrid veut concentrer ses efforts financiers pour tenter de s'offrir Kylian Mbappé. Le joueur a déjà rejeté des offres de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain et devrait ainsi contraindre le club de la capitale à envisager son départ cet été. Le Français est toujours perçu par Florentino Pérez comme le joueur de référence pour la prochaine décennie, en plus d'être l'une des icônes d'un célèbre équipementier. Au Real, l'époque de Cristiano Ronaldo est révolue.

2. Ronaldo touche 64 millions d'euros bruts par saison

Pour le Real Madrid, l'opération Cristiano Ronaldo est tout simplement impossible. L'attaquant portugais perçoit près de 64 millions d'euros bruts par an. Cela l'écarte automatiquement d'un club qui vient de négocier avec son équipe première une baisse de 10% de la masse salariale. La Casa Blanca ne pourrait donc proposer qu'un montant bien inférieur à la star. Les 29 millions d'euros d'indemnités de transfert réclamées par la Juventus ne sont pas négligeables, non plus, pour le club madrilène.

3. Il n'y a plus aucune relation entre Florentino Pérez et Ronaldo

Cristiano Ronaldo et Florentino Pérez ne s'entendent plus. Le départ du Portugais avait été causé par ses mauvaises relations avec le président madrilène. Le manager et le footballeur ne se parlent pas, il n'y a pas d'appels ou de contacts entre eux. Même si Jorge Mendes, l'agent du joueur et proche de la direction des Merengue, serait intéressé par un transfert.

