Zinédine Zidane était très remonté vendredi à la veille de Huesca-Real Madrid (1-2). Victorieux ce week-end, le champion d'Espagne en titre reçoit Getafe mardi. Avec toujours la même question en suspens : quid de l'avenir de l'entraîneur français sur le banc des Merengue ? " Nous sommes dans le même bateau, je me sens soutenu par tout le monde ", a déclaré Zinédine Zidane, interrogé lundi en conférence de presse sur l'état de ses relations avec la direction du club et le président Florentino Pérez.

"En football, nous savons ce que nous avons à faire, nous devons recommencer à faire les choses correctement, comme nous l'avons fait récemment, a déclaré l'entraîneur français. Nous allons travailler, croire en ce que nous faisons et retrouver un peu plus de confiance et bien finir (la saison),", a ajouté Zinédine Zidane, assurant par ailleurs qu'il n'allait pas abandonner son poste en cours de saison. "Qu'est-ce que je vais abandonner ? Je fais ce que j'aime", a déclaré le champion du monde 1998.