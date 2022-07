Antoine Griezmann sera-t-il un joueur de l'Atlético Madrid dans quelques semaines ? La question peut sembler saugrenue. Mais à en croire Marca qui en fait sa Une ce jeudi , elle mérite d'être posée. Le quotidien madrilène évoque l'avenir du Français. Et il serait plus incertain que prévu. Pour une raison simple : son cas serait lié à Cristiano Ronaldo qui veut partir de Manchester United et est évoqué avec insistance à l'Atlético Madrid.

Certains supporters des Colchoneros ont pourtant avoué leur refus de voir l'ancienne icone du Real Madrid porter leur maillot. Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, a lui démenti en début de semaine sur la Cope cette rumeur CR7 : "Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de Cristiano Ronaldo à l’Atlético Madrid. Ce n’est certainement pas vrai. C’est pratiquement impossible pour lui de venir à l’Atlético de Madrid". Mais malgré cela, la presse madrilène continue de penser que l'autre club de Madrid s'active à un retour en Liga du quintuple Ballon d'Or.

De nombreux freins

Pour cela, l'Atlético devrait lâcher du lest. Et selon Marca, Antoine Griezmann serait ainsi "la clef" du dossier. Malgré sa saison compliquée, le champion du monde avait pourtant vu les dirigeants madrilènes lever l'option pour la deuxième année de son prêt. Mais Grizou, qui possède toujours l'un des plus gros salaires à Madrid malgré les efforts qu'il a consentis, serait donc ciblé pour libérer de l'espace si la piste Ronaldo prend de l'épaisseur.

Il y a cependant pas mal de freins à cette opération. L'Atlético devra déjà réussir à convaincre Manchester United de libérer CR7. L'entraîneur des Madrilènes, Diego Simeone, reste lui un soutien de poids de Griezmann et ne consentirait pas à s'en séparer. Et Grizou n'est toujours que prêté par le Barça à l'Atlético, qui devrait alors trouver comment s'en séparer. En clair, Antoine Griezmann est encore loin d'être partir de l'Atlético.

