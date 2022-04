Même quand ça ne va pas avec Karim Benzema, tout va bien. La soirée aurait pu tourner au vinaigre pour l'avant-centre français ce samedi face au Celta Vigo (1-2) au moment où, alors qu'il pouvait donner l'avantage au Real dans un match mal ficelé pour les Madrilènes, il a raté son deuxième penalty de la soirée après avoir réussi le premier. Mais lui est fait d'un autre bois. Ne lui parlez ni d'échec ni de doute. Alors, quand il a fallu prendre ses responsabilités pour le troisième penalty (!) du soir, Benzema, de retour de blessure après plusieurs semaines d'absence, n'a pas hésité une seconde et il a offert au Real une victoire capitale

Avec douze points d'avance sur le FC Séville et l'Atlético Madrid, la voie vers le titre de champion ressemble à une autoroute quatre voies. Alors merci qui ? Merci Karim Benzema, décisif pour son 6e match de suite avec le Real.… et merci Thibaut Courtois, auteur encore une fois d'une prestation fantastique et d'une parade incroyable sur un coup franc tiré par le capitaine Aspas qui filait vers la lucarne gauche (23e).

Courtois ? Le meilleur gardien du monde

Un grand gardien, un immense avant-centre : voilà la vraie plus-value d'un Real par ailleurs loin d'être impérial collectivement cette saison. Ce fut une nouvelle fois le cas ce samedi. "On a souffert et je ne sais pas si on mérite de gagner", a reconnu le gardien belge loin d'être rassuré à quelques jours de jouer Chelsea en quart de finale de la Ligue des champions. "On a bien joué, mais nous avons obtenu zéro point, a commenté Iago Aspas, attaquant du Celta, par ailleurs très critique envers l'arbitrage ("On a eu l'impression que l'arbitre voulait à tout prix que ­Benzema marque un triplé"). Courtois, c'est le meilleur gardien du monde, je l'ai déjà dit dans le passé et on dirait qu'il m'a écouté. Il m'a enlevé un but, un tir de Denis dès le départ puis la tête."

Thibaut Courtois Crédit: Getty Images

"Un mur pour le Celta et une bénédiction pour son équipe", a commenté Marca dans la soirée. Quant à Benzema, au-delà de sa personnalité et de son caractère, il faut retenir ses statistiques absolument délirantes avec 24 buts et 11 passes décisives en 26 matches de championnat. Ce samedi, il a encore ajouté un chapitre à sa légende. Avec 34 buts en 35 matches toutes compétitions confondues, Benzema a atteint son plus haut total de buts marqués dans une saison sous le maillot du Real. Il faut aussi se souvenir de la performance apathique du Real il y a deux semaines face au Barça (0-4) pour comprendre le degré de dépendance à KB9. Sans lui ni Courtois, où en serait le Real aujourd'hui ?

