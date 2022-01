Il y avait peu, pour ne pas dire aucune, chance que Xavi change d'avis : Ousmane Dembélé ne figurait pas dans la première mouture du groupe du FC Barcelone et ce dimanche matin, il devait venir au centre d'entraînement du FC Barcelone pour qu'on lui confirme cette décision. Selon la Sexta, reprise par As et Sport, le champion du monde 2018 ne s'est pas présenté. Une information confirmée par le club qui révélé une "indisposition gastrique". Ce serait surtout une nouvelle étape dans le bras de fer qui oppose Dembélé au Barça.

En fin de contrat dans six mois, Ousmane Dembélé aurait formulé des demandes salariales trop importantes pour une prolongation. Puisque le club ne veut accéder à sa demande, il lui a demandé de partir, le menaçant de le laisser en tribunes jusqu'à la fin de la saison dans le cas contraire. Une annonce qui a fait réagir l'international français (27 sélections, 4 buts). "J'interdis à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l'ensemble des supporters..., a-t-il dit sur Instagram. Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a pour habitude de céder aux chantages. Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s'en occuper, c'est son terrain. Mon terrain, c'est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters".

Avec cette absence dans le groupe pour le match face au Deportivo Alaves, le Barça a mis sa menace à exécution. Xavi n'a d'ailleurs pas dit autre chose en conférence de presse d'avant match. "La situation d'Ousmane n'a pas changé. Il doit se décider, rien n'a changé. [...] Il s'entraîne bien, mais il connaît parfaitement sa situation. Il n'y a plus de débat, je pense avoir été clair. C'est à lui de jouer maintenant." Sauf retournement de situation spectaculaire, il y a de fortes chances pour que cette situation s'enlise.

