Le Real Madrid a conclu un accord s'étalant sur 25 ans avec la société américaine Legends concernant l'exploitation du stade Santiago-Bernabeu, qui devrait rapporter au club merengue environ 400 millions d'euros par an, selon le quotidien espagnol Voz Populi. L'entreprise spécialisée dans la commercialisation des sites sportifs table sur des revenus de 400 M EUR à 440 M EUR par an, grâce à différentes activités allant des concerts aux ventes des boutiques, bars, etc.

Cet accord rapporterait 20% des bénéfices du stade à Legends, selon Voz Populi. Le stade Santiago-Bernabeu fait actuellement l'objet de travaux de modernisation, qui devraient s'achever à la fin de l'année ou début 2023, après quoi il disposera d'un toit rétractable et sera recouvert d'acier.

Le stade sera également doté d'une pelouse rétractable et pourra être utilisé pour d'autres sports tels que le tennis ou le basket-ball, ainsi que pour des congrès ou des foires commerciales. Le coût du stade du Real Madrid est estimé à environ 800 M EUR.

