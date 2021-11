On savait qu'il s'agirait d'un référendum, on en connaît désormais la date. Le FC Barcelone "a décidé de lancer une consultation contraignante sur le financement de l'Espai Barca le dimanche 19 décembre" auprès de ses socios, selon un communiqué publié vendredi par le club catalan. Le projet de remodelage du Camp Nou et de ses environs est estimé à 1,5 milliard d'euros.

La consultation se fera par voie électronique et les socios, les actionnaires du club, devront répondre à une seule question. "Ratifiez-vous la décision de l'Assemblée des investisseurs d'autoriser le Conseil d'administration à réaliser les actions nécessairespour obtenir le financement de l'Espai Barça pour un montant ne dépassant pas 1,5 milliard de dollars" sera la question adressée aux socios.

Trois ans de travaux

En octobre, l'Assemblée générale des membres du Barça avait approuvé, à la majorité, la demande de financement par 405 voix pour, 21 contre et 9 blancs. Le président de Barcelone Joan Laporta avait déclaré que le prêt devait "être ratifié par référendum par tous les membres du club" malgré l'approbation antérieure.

Le Conseil d'administration de Barcelone prévoit d'emprunter 900 millions d'euros pour rénover le Camp Nou, 420 millions pour moderniser le Palau Blaugrana, où évolue l'équipe de basket, et 20 millions pour le stade Johan-Cruyff, destiné à l'équipe réserve. Les travaux pourraient débuter au printemps 2022 pour s'achever en 2025.

