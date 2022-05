On rentre à la maison heureux. On veut faire plaisir aux supporters dimanche", glisse-t-il dans J'ai ma part de responsabilités dans les mauvais résultats et je l'assume", lance-t-il. Quinze matches ! Quinze longues rencontres qu'Antoine Griezmann termine sans le moindre but. Une disette aussi frustrante qu'atypique pour un attaquant de cette classe . Après avoir délivré une passe décisive mercredi soir lors du succès de l'Atlético Madrid (2-0) à Elch e, le champion du monde est d'abord revenu sur la qualification assurée pour la Ligue des champions pour la dixième année consécutive. "", glisse-t-il dans le quotidien madrilène As . Mais il n'a pas cherché à se cacher. "", lance-t-il.

Ad

"une année compliquée" qu'il veut "bien finir". Les raisons sont multiples : "Nouveaux joueurs, des blessures, une élimination en Ligue des champions…, argumente-t-il. Tout s'est passé comme cela et nous l'avons vu. Il y a aussi eu un manque de buts de mon côté. Je suis responsable de ces mauvais moments." Oui, cette saison ne s'est pas encore une fois pas déroulée comme il l'espérait . Malgré son retour à l'Atlético, le Maconnais a vécuqu'il veutLes raisons sont multiplesargumente-t-il.

Liga Un scénario idéal pour l'Atlético IL Y A 15 HEURES

Antoine Griezmann signe une saison poussive avec l'Atlético Madrid Crédit: Getty Images

Je veux être important et décisif

Auteur de trois petits buts cette saison en Liga, Antoine Griezmann est évidemment très loin de ses standards. Notamment ceux qu'il avait l'habitude d'avoir à l'Atlético avant de se perdre un peu au FC Barcelone. Alors que s'est-il passé ? "J'étais très bien jusqu'à ma blessure (ndlr : lésion à la cuisse droite en décembre)", raconte-t-il. Mais après avoir manqué plus de deux mois, le leader des Bleus de Didier Deschamps n'a jamais vraiment retrouvé toutes ses sensations. "Après, j'ai eu un moment difficile en ne pouvant pas m'entraîner ou jouer. Quand je suis revenu, il a fallu que j'essaye de retrouver mon meilleur niveau. Mais je n'ai pas marqué. Cependant, je travaille toujours pour l'équipe devant mais aussi en défense. Marquer des buts, ça reviendra."

Agacé par son exercice tant collectivement qu'individuellement, Antoine Griezmann veut maintenant vite tourner la page alors que les Colchoneros ont assuré l'essentiel en figurant parmi les quatre premières places de la Liga, synonymes de C1, à deux journées de la fin. Et il a déjà en tête de revenir plus fort la saison prochaine pour montrer un autre visage. Et être surtout plus efficace. "Je veux être important et décisif ce n'est pas normal de passer autant de matchs sans marquer", prévient-il. Le rendez-vous est pris à Madrid.

Liga "Il fait des trucs de fou sur le terrain" : Dembélé, définitivement réadopté HIER À 07:47