Le Séville FC a remporté le troisième derby sévillan de la saison au terme d’un match maîtrisé de bout en bout. Une victoire qui n’a souffert d’aucune contestation (1-2) lors de cette 26e journée de Liga. Un match au sommet entre le deuxième et le troisième du classement. Dans les toutes dernières minutes d’un match rugueux qui a vu l’arbitre de la rencontre sortir neuf cartons jaunes, Sergio Canales a cru qu’il avait remis son équipe dans le droit chemin avec un somptueux but sur coup-franc (94e). Un sursaut d’orgueil beaucoup trop tardif. Les hommes de Julen Lopetegui avaient plié l'affaire lors de la première période.

Sur le papier, le Bétis avait toutes les cartes en main pour bousculer son adversaire du jour. Dans une meilleure dynamique, les joueurs de Manuel Pellegrini avaient remporté le dernier derby en date. Mais c’est l’équipe de Julen Lopetegui qui a su se montrer la plus entreprenante dès les premières minutes de ce match, privant de ballon les joueurs du Betis. Il n’a pas manqué grand-chose au Séville FC pour ouvrir le score dans le premier quart d’heure de jeu sur une tête de Youssef En-Nesyri (8e), puis sur une reprise de volée de Papu Gomez (10e). Mais Claudio Bravo et Marc Bartra ont réussi à se trouver au bon endroit au bon moment pour sauver une équipe du Betis qui commençait à couler.

Fekir blessé et sorti à la pause

À la 23e minute du match, sur une ouverture de Jesus Corona, bien inspiré lors de ce derby sévillan, Youssef En-Nesyri a pu se présenter seul à Claudio Bravo et le gardien chilien du Betis, battu, a déséquilibré le buteur marocain de Séville. Ivan Rakitic a profité de ce penalty pour permettre à son équipe d’ouvrir le score. Après la sortie sur blessure de Papu Gomez (30e), Julen Lopetegui a décidé de faire rentrer Munir El Haddadi, fantomatique devant le but depuis le début de la saison. Mais les grands joueurs ont le don de se réveiller lors des grandes occasions et c’est lui qui a inscrit le deuxième but de ce match (40e) après une erreur collective de Marc Bartra et Victor Ruiz.

Malgré la perte sur blessure de Nabil Fekir qui a cédé sa place au début de la seconde période (45e), les joueurs du Betis ont su montrer un meilleur visage. Marc Bartra (57e) a fait chavirer le parcage visiteur de l’Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, mais sa frappe a manqué le fond des filets pour quelques centimètres. Cinq minutes plus tard, c’était au tour de Cristian Tello (62e) de tenter sa chance depuis la surface de réparation, mais il a buté sur un excellent Bono. Amorphes jusqu’à l’annonce du temps additionnel, les joueurs du Betis ont investi la moitié de terrain du Séville FC alors qu’il ne restait que quelques instants. Sur un coup franc imparable, Joaquin a réduit la marque. Mais il était déjà trop tard, ce derby était pour les rouges et blancs.

