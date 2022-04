Le Real Madrid succède à l'Atlético de Madrid ! Ce samedi soir, les Merengue ont largement battu l'Espanyol (4-0), lors de la 34e journée de Liga, pour remporter leur 35e titre de champion d'Espagne. A Santiago-Bernabeu, la fête a été totale, avec un doublé de Rodrygo (33e, 43e) et des buts de Marco Asensio (55e) et de Karim Benzema (81e). Au classement du championnat, les hommes de Carlo Ancelotti ne peuvent donc plus être rattrapés par le FC Séville, deuxième à 17 points, et par le FC Barcelone, troisième à 18 longueurs et avec un match en retard.

