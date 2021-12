Malgré plus d’une demi-heure en supériorité numérique, 23 tirs à 5 et 58% de possession, le Barça n’a pas réussi à obtenir mieux que le partage des points sur la pelouse d’une équipe du FC Séville particulièrement décevante. Au classement, le club catalan gagne toutefois un rang en passant de la huitième à la septième position. Deuxième, Séville est désormais à cinq longueurs du Real Madrid.

Furieux du comportement de ses hommes après seulement 20 minutes de jeu, Julen Lopetegui n’a pas réussi à réveiller ses troupes. Excepté sur corner, le FC Séville ne s’est jamais montré dangereux. C’est toutefois grâce à l’une de ces remarquables combinaisons que Papu Gomez a ouvert le score au cœur de la première période d’une impeccable reprise en une touche de balle à ras de terre (32e, 1-0), signant ainsi son deuxième but de la saison.

C’était alors cruel pour le Barça, percutant mais peu dangereux. Imitant leurs adversaires, c’est sur corner que les coéquipiers de Sergio Busquets sont revenus au score : à la frappe Ousmane Dembélé, à la réception Ronald Araujo pour un but tout en puissance juste avant la pause (45e, 1-1).

Koundé expulsé, Dembélé en jambes

On croyait alors les Catalans capables de prendre l’ascendant, d’autant que Jules Koundé allait leur faciliter la tâche en écopant d’un carton rouge après un bête geste d’humeur sur Jordi Alba (64e) sur lequel il a jeté le ballon à bout portant. Qu’est-t-il passé dans la tête du jeune international français, directement expulsé pour la première fois de sa carrière ? Les maigres coups d’épaule à son encontre du latéral gauche ne suffisent pas à expliquer ce total manque de discernement.

A onze contre dix, le Barça a mis du temps à passer à la vitesse supérieure. La fin de match fut nettement plus explosive notamment sous l’impulsion d’un Ousmane Dembélé particulièrement en jambes et auteur d’une magnifique frappe sur le poteau (84e). Le gardien sévillan Yassine Bounou devait ensuite rassurer les siens à deux reprises dans le temps additionnel sur des tentatives signées Luuk De Jong (85e) et Jordi Alba (87e). C’est sûr, ce Barça méritait mieux.

