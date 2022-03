Pour la dernière répétition avant le choc contre Paris mercredi en Ligue des champions, le Real Madrid a répondu présent. Large vainqueur de la Real Sociedad (4-1) devant son public du Santiago-Bernabeu, samedi soir, lors de la 27e journée, le club espagnol a conforté son fauteuil de leader et surtout fait le plein de confiance avant de jouer sa vie en C1 face à Kylian Mbappé et consorts.

Un homme était particulièrement attendu au tournant : Eduardo Camavinga. Titulaire face à la Real Sociedad avec les absences de Toni Kroos et Fede Valverde, l'ancien joueur du Stade Rennais a répondu aux sceptiques de la plus belle façon. Un match réussi avec en prime un but superbe pour égaliser à 1-1 . Le déclic pour un Real Madrid qui a ensuite déroulé pour s’imposer avec également un but de Karim Benzema (4-1). Les Merengue comptent désormais huit points d’avance en tête de la Liga.