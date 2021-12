Qui d'autre que Karim Benzema pouvait débloquer le tableau d"affichage du derby madrilène ? A la 16e minute du choc entre le Real Madrid et l'Atlético, l'international français a mis son équipe aux commandes de la rencontre suite à un magnifique but dont il a le secret.

Trouvé par Vinicius Junior dans la surface de réparation des Colchoneros, "KB9" s'est transformé en assassin et fusillé le pauvre Jan Oblak avec une volée du pied droit absolument parfaite. Meilleur buteur cette saison en Liga, Benzema a ajouté un 13e but à son compteur. Il a désormais trois pions d'avance sur Juanmi (Betis) et son coéquipier Vinicius, auteur tous les deux de 10 buts.

Ad

Liga Simeone : "Griezmann a toujours voulu revenir" HIER À 13:54

Liga Ancelotti savoure : "Benzema va jouer le derby" HIER À 13:03