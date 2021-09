"Je suis calme, nous avons sept points en trois matchs (en Liga)", a déclaré Koeman en conférence de presse dimanche, avant le match de lundi à domicile contre Grenade. "Nous avons des joueurs qui se remettent de leurs blessures. Je sais qu'il faut gagner. Je n'ai pas peur pour mon avenir, c'est le club et le président qui décident", a souligné l'ancien défenseur central.

En Ligue des champions, le Barça n'a pas été en mesure de cadrer un seul tir au Camp Nou contre un Bayern dominant, tandis que les relations de Koeman avec le président du club, Joan Laporta, ont été tendues ces dernières semaines. Le Néerlandais a admis que Laporta avait essayé de lui trouver un remplaçant cet été, mais qu'il n'y était pas parvenu.

Il y a plus d'un an, le Barça a perdu 8-2 contre le Bayern avec Messi et Griezmann

La défaite du Barça face au Bayern a mis en évidence le fossé qui sépare l'équipe catalane de l'élite européenne et a rappelé la déroute 8-2 subie en août 2020 face à l'équipe allemande à Lisbonne en quart de finale de C1.

Ce revers avait provoqué le licenciement de l'entraîneur Quique Setien et l'arrivée de Koeman, qui avait alors affirmé sa volonté de promouvoir de jeunes éléments face aux difficultés financières du club. "Il y a plus d'un an, le Barça a perdu 8-2 contre le Bayern avec (Lionel) Messi et (Antoine) Griezmann et l'autre jour nous avons terminé avec Eric Garcia, Gavi, Pedri, Yusuf Demir et nous attendons Ansu (Fati). Ils sont tous très jeunes", a-t-il souligné.

Fati, 18 ans, faisait figure de très grande promesse la saison dernière, mais une blessure au genou a tenu l'attaquant à l'écart pendant près d'un an. "Nous espérons qu'il sera de retour dans une semaine ou dix jours", a indiqué Koeman. "Il sera important de l'avoir mais il doit s'améliorer physiquement".

