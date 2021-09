Et encore un ! Encore un match sans victoire pour le FC Barcelone ! Ce jeudi, le Barça a signé une troisième rencontre de rang sans succès en concédant le nul sur la pelouse de Cadix (0-0). Une nouvelle désillusion pour les Blaugrana, qui n'y arrivent décidément plus. "Je suis mécontent parce qu'on a eu trois ou quatre occasions claires, et le fait de jouer à dix nous a un peu compliqué la fin de match, c'est vraiment dommage. Je retiens cela, pas ma situation personnelle", a résumé Ronald Koeman, qui n'a en effet pas été aidé par l'expulsion sévère de Frenkie de Jong (65e). Mais ce n'est bien sûr pas seulement ce match qui intrigue en Catalogne. Mais la situation globale du Barça.

Les Barcelonais pointent à la septième place de Liga. Et semblent impuissants. Incapables d'avancer au rythme qu'exige leur statut. Comme toujours depuis quelques semaines maintenant et un peu plus encore depuis la gifle 3-0 infligée par le Bayern Munich pour la première journée de Ligue des champions, l'avenir du technicien néerlandais fait donc encore jaser. Avec une question qui s'impose : ce nouveau nul peut-il être celui de trop ? "Le futur de Koeman ne dépend pas du résultat de ce (jeudi) soir. Nous sommes à ses côtés", a indiqué Joan Laporta au micro de l'émission "El Chiringuito", sur la chaîne TV espagnole Mega.

Liga Encore décevant à Cadix, le Barça n'avance pas IL Y A 10 HEURES

Ronald Koeman Crédit: Getty Images

Il faut être réaliste, il faut voir l'équipe que l'on a

S'il a reçu le soutien de son président et que Mundo Deportivo annonce qu'il va rester en place au moins jusqu'à ce weekend pour le match contre Levante dimanche, l'ancien sélectionneur Oranje se sait bien sûr sur un siège éjectable, le nom de Xavi circulant de plus en plus dans la presse espagnole. Et après la rencontre, il est encore apparu sur la défensive : "On dirait que quand on gagne, je continue, et quand on perd, il faut trouver un nouvel entraîneur. Tout cela, je vous le laisse à vous", a lancé Koeman, qui ne s'est pas contenté d'un communiqué ce jeudi soir et a tenu à apporter encore quelques arguments pour sa défense. "Il faut être réaliste, il faut voir l'équipe que l'on a, les joueurs qui nous manquent. Il nous manque sept joueurs qui pourraient être titulaires dans cette équipe..."

En attendant les retours d'Ansu Fati ou d'Ousmane Dembélé dans les prochains jours, ses excuses ne semblent cependant pas faire l'unanimité dans le vestiaire blaugrana. Alors qu'il avait tenu mercredi dans son communiqué à prévenir que le Barça va traverser une période de vaches maigres et qu'elle va durer, certains de ses joueurs sont montés au créneau après la rencontre pour afficher leurs ambitions. Gérard Piqué en tête. "Je ne porte pas le maillot du Barça pour terminer deuxième ou troisième. Je suis ici pour gagner", a prévenu le défenseur catalan.

Piqué ne fait pas l'autruche. Il est conscient des difficultés rencontrées par son club. Mais il ne veut pas baisser la tête. Et il compte bien se battre. "Nous traversons une période à laquelle nous ne sommes pas habitués, a souligné l'ancien joueur de Manchester United dans Mundo Deportivo. Ces dernières années ont été tumultueuses Il y a eu un changement de président, des changements d'entraîneur... Mais tout le monde veut gagner. Il y a plusieurs façons de gérer ça. Nous pouvons tous nous plaindre ou nous pouvons tous ramer. Et les joueurs sont là pour ramer". Et il n'est pas le seul à être dans cet état d'esprit : "Il faut se reprendre et commencer à gagner. Quand on joue ici, il faut gagner la Liga, pas se contenter des quatre premières places. Nous sommes le Barça. Nous avons un très bon effectif pour gagner". A bon entendeur.

Liga La cryptomonnaie, nouvel eldorado du football espagnol et remède à la crise ? IL Y A 10 HEURES