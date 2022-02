On va miser sur La Masia, on ne se renforcera qu'avec des top joueurs. Plus de joueurs moyens". Ces mots, prononcés l'été dernier, sont ceux de Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Depuis, ". Ces mots, prononcés l'été dernier, sont ceux de Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Depuis, les jeunes de la Masia se sont déjà montrés en équipe première cette saison, parfois pour le meilleur. Mais pour ce qui est des top joueurs, rien n'est moins sûr.

Ad

Ce mercato hivernal a vu Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré et Ferran Torres poser leurs valises en Catalogne. Non pas que ces derniers soient des joueurs moyens, comme ceux que Laporta a exclu de recruter, mais il est difficile de les placer parmi les top joueurs européens à leurs postes. Comme depuis quelques mercatos maintenant, le Barça a dû bricoler avec les outils à disposition. Et c'est avec ces trois nouveaux attaquants que Xavi doit se débrouiller pour bâtir les nouvelles fondations de la maison FC Barcelone.

Liga Lenglet, blessé, devrait manquer le choc face à l'Atlético Madrid HIER À 12:56

Un Barça contre nature ?

L'ADN du Barça, on le connaît. Xavi en est un de ses héritiers et le porte dans ses gênes. Pourtant, difficile d'imaginer le technicien espagnol faire renaître le style catalan, qui s'est un peu perdu en route, avec les joueurs recrutés cet hiver.

Le dernier trio d'attaque à avoir vraiment incarné cette identité blaugrana est la MSN, qu'Ousmane Dembélé a intégré par intermittence, selon ses disponibilités, après le départ de Neymar. Aujourd'hui, dans le rôle de l'attaquant sniper et renard des surfaces à la finition des attaques placées (Suarez), le Barça a recruté Aubameyang, dont la principale qualité est la prise de profondeur.

En attendant l'éventuelle réintégration de Dembouz au groupe professionnel pour le reste de la saison, dans le rôle du dynamiteur de défense capable de créer les décalages en un contre un (Neymar), le club hérite d'Adama Traoré, un seul but et aucune passe décisive cette saison. Et dans le rôle du joueur capable de faire les deux en plus d'animer l'attaque (Messi), difficile de voir quel joueur dans le monde aurait les épaules pour prendre sa place. En tout cas pas Ferran Torres.

Clash Dembélé : "La faute du Barca, c’est de payer n’importe qui, n’importe quoi, n’importe quand"

Le coach biberonné aux principes de La Masia, à moins de faire jouer ses recrues contre nature, doit s'adapter et va s'adapter, au risque de voir son groupe sombrer dans les compétitions qu'il lui reste à disputer.

Aubameyang en 9, pour quoi faire ?

"J'ai un peu parlé avec Xavi et il me voit jouer en 9. Je suis prêt à jouer en 9." a assuré Pierre-Emerick Aubameyang lors de sa présentation à la presse. Sauf qu'un 9, le Barça en a déjà un en lieu et place de Memphis Depay. Capable de finir les actions et de participer au jeu, il rentre plus dans le moule catalan. Même s'il passe plus de temps à tenter de prendre le jeu en main depuis son arrivée.

Deux solutions semblent s'offrir à Xavi pour faire jouer le Gabonais dans les meilleures dispositions. Tenter d'imprégner certains principes de jeu à un joueur de 32 ans qui n'a pas vraiment changé de registre entre ses passages à Saint-Etienne, Dortmund et Arsenal. Ou alors faire preuve de pragmatisme, faire évoluer son équipe vers un football qui utilise mieux les transitions attaque/défense et laisser PEA dévorer quelques espaces à ces occasions. Peut-être même de manière plus efficace en le faisant rentrer en cours de jeu, puisque l'ancien Gunner n'a plus les jambes de sa vingtaine. Ce pourrait arriver dès dimanche face à l'Atlético Madrid (16h15) en Liga.

Autre motif d'espoir, la renaissance du duo Aubameyang-Dembélé. Lorsque les deux se sont croisés à Dortmund, sur la seule saison 2016/2017, le Français avait délivré dix passes décisives à son compère de l'attaque Jaune et Noir. Les décalages créés par l'ancien Rennais balle au pied, combinés aux appels en profondeur du Gabonais, ont fait mal en Bundesliga. Pour les revoir ensemble, encore faudrait-il que l'international français apaise ses relations avec la direction du club et soit en pleine forme. "En tant qu'ami, j'espère que lui et le club trouveront une solution" a d'ailleurs commenté la nouvelle recrue.

Aubameyang a également évoqué la possibilité de s'adapter : "Si un jour il (Xavi) a besoin de moi sur l'aile, il n'y aura pas de problème car je suis prêt à jouer à ces deux postes". Sauf que sur les ailes, le Barça a aussi recruté du monde.

Traoré et Torres, interrogation sur les ailes

Bien qu'Adama Traoré semble avoir été recruté pour préparer le départ d'Ousmane Dembélé, ni lui ni Ferran Torres ne semblent être les dribbleurs imprévisibles dont les Blaugranas ont besoin pour retrouver leur style. L'ancien de Wolverhampton apprécie avoir plusieurs mètres, voire dizaine de mètres, devant lui pour cavaler et tout emporter sur son passage.

Pendant sa présentation, il l'a dit lui-même : "J'ai joué dans une autre ligue, différente, avec plus de transitions, qui est plus physique". Dans cet effectif, des transitions, il en aura moins. Sauf si… le jeu s'adapte à lui. Ca ne vous rappelle pas quelque chose écrit quelques lignes plus haut à propos d'Aubameyang ?

Quant à Ferran Torres, s'il est bien plus à l'aise techniquement dans les petits espaces, il n'est pas non plus réputé pour briser les reins de ses adversaires. Dribbleur certes, mais pas intempestif. A City, sur la saison 2020/2021, il a tenté en moyenne 3 dribbles par match (43% de réussite). Contre 4,5 pour Sterling par exemple (55% de réussite). Lui par contre est capable de participer au jeu, en tout cas plus que Traoré et Aubameyang. Il l'a largement démontré avec la sélection espagnole sous les ordres de Luis Enrique, l'ancien entraîneur du… FC Barcelone.

Les messages envoyés par le recrutement sont contradictoires mais pas impossibles à concilier. Reste que le seul moyen de le faire ne restaurera pas l'aura qui a fait le succès des Blaugranas. C'est pourtant sur ce projet que Joan Laporta a été élu. De quoi faire grincer des dents quelques socios ?

Transferts Quand Xavi pensait qu'Aubameyang n'avait pas le profil pour le Barça 02/02/2022 À 10:41