Le Barça peut dire merci à Gérard Piqué. Embourbé dans son marasme financier qu'il s'est lui-même causé, le FC Barcelone a obtenu un petit coup de pouce de son emblématique défenseur. Le club catalan a annoncé ce samedi avoir pu enregistrer Memphis Depay et Eric Garcia sur la liste des joueurs disponibles en Liga grâce à un geste financier de son vice-capitaine.

Dans un communiqué, le club barcelonnais explique que Piqué a consenti à baisser "considérablement son salaire" afin de permettre aux Blaugranas de rentrer dans la réglementation concernant les masses salariales en Liga. Cette même règle avait contraint le Barça à ne pas pouvoir proposer de nouveau contrat à Lionel Messi, et empêchait jusque-là le Barça de pouvoir inscrire ses recrues afin qu'elles puissent évoluer dans le championnat d'Espagne.

Agüero doit encore attendre

Outre Piqué, le club culé espère un geste identique de la part de ses autres vice-capitaines, Jordi Alba et Sergi Busquets et ainsi ramener ses comptes dans des proportions plus raisonnables. "Les deux parties se montrent à l'écoute et prédisposés" insiste le FC Barcelone à ce sujet.

Sergio Agüero, autre recrue arrivée libre cet été, n'est ainsi toujours pas en mesure de pouvoir évoluer en Liga, Barcelone attendant une baisse de sa masse salariale par un geste de ses joueurs actuels ou des départs pour enregistrer l'ancien avant-centre de Manchester City. Actuellement blessé, le "Kun" est numériquement remplacé par Rey Manaj, attaquant international albanais de 24 ans, arrivé avec la réserve du Barça en janvier 2020, et lui aussi inscrit grâce à la réduction de salaire de Gérard Piqué. Après le deuil du départ de Messi, c'est période de vaches maigres en Catalogne.

