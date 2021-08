Le fonds d'investissement CVC Capital Partners a scellé un accord avec LaLiga pour racheter environ 10% de son capital pour 2,7 milliards d'euros. L'accord de principe entre les deux parties, qui valorise LaLiga à plus de 24 milliards d'euros, vise à "renforcer la croissance globale de LaLiga et de ses clubs en poursuivant sa transformation en une entreprise mondiale de divertissement numérique".

Concrètement, une nouvelle société va être créée dans laquelle LaLiga, qui regroupe les clubs de première et deuxième division espagnole, va transférer toutes ses activités. CVC détiendra "une participation minoritaire d'environ 10%" de cette nouvelle entité. En Italie, une opération similaire est sur les rails mais se heurte pour l'instant à l'opposition de certains clubs. Cette recherche d'argent frais par deux des plus grands championnats européens intervient alors que les clubs ont perdu énormément d'argent en raison de la pandémie de Covid-19, qui les a obligés à fermer leurs stades.

Liga Le Real peut s’inquiéter : Kroos souffre d'une pubalgie et pourrait être absent plusieurs mois IL Y A 15 HEURES

270 millions pour le Barça et 261 millions pour le Real Madrid ?

Cette somme ira "à 90% aux clubs", assure LaLiga, qui voit dans son rapprochement avec CVC une opportunité pour "développer un nouveau modèle économique" ne se limitant pas "au match et aux droits TV". Selon le quotidien sportif Marca, le FC Barcelone, qui est en grande difficulté financière, pourrait recevoir 270 millions d'euros grâce à cet accord qui doit encore être approuvé par les clubs, et le Real Madrid 261 millions.

Dans ce contexte, douze grands clubs européens, dont le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, avaient provoqué un séisme sur la planète foot en annonçant en avril leur projet de Super Ligue, une ligue quasi-fermée, afin d'engranger des revenus bien supérieurs. La plupart de ces clubs, sauf le Barça et le Real, se sont ravisés deux jours plus tard, face au tollé international et à la fronde des supporters.

Du podium du Ballon d'Or à laissé-pour-compte au Barça : Comment Griezmann en est-il arrivé là ?

Liga Barcelone ne ferme pas la porte à un départ de Griezmann HIER À 21:47