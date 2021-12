Ferran Torres est un nouveau joueur du FC Barcelone. L’ailier de Manchester City, arrivé dimanche en Catalogne, a passé sa visite médicale à l’hôpital de Barcelone ce lundi matin avant de parapher dans la foulée son contrat avec l’actuel septième de la Liga. Il s’est engagé officiellement mardi pour 5 ans, en échange d’un montant estimé à 55 millions d’euros selon la presse espagnole. Une somme qui fait de lui la recrue espagnole la plus chère de l'histoire du club, dépassant David Villa et les 40 millions d'euros investis par le FCB en 2010.

Celui qui était la priorité du club catalan pour le mercato hivernal est la deuxième recrue de Xavi, après Dani Alves. Son transfert sera effectif le 3 janvier, date d'ouverture du mercato en Espagne et de la présentation du nouveau Blaugrana, si la Liga valide son inscription, ce qui n'est pas certain à cause du fair-play financier.

A l'arrêt depuis octobre

Un an et demi après son départ de Valence pour Manchester City, où il était sous contrat jusqu’en 2025, l’international espagnol de 21 ans (22 sélections) fait donc déjà son retour au pays. L’officialisation de son transfert intervient après des semaines de rumeurs, Pep Guardiola confirmant même les envies de départ de son jeune joueur en conférence de presse jeudi dernier.

Bien décidé à rejoindre les Blaugranas, Ferran Torres s’est préparé du côté de Valence ces derniers jours, publiant sur les réseaux sociaux quelques images de ses séances d’entraînement. De quoi rassurer aussi sur son état de santé, lui qui n’a plus joué depuis sa fracture du pied en octobre. Avec les Skyblues, l’ailier aura disputé 43 matches et inscrit 16 buts, enrichissant son armoire à trophées d’une Premier League en 2021 et d’une League Cup décrochée la même année.

