Les Madrilènes ont eu très chaud mais ont su trouver les ressources pour éviter la sortie de route. Menés de deux buts à domicile dans le dernier quart d'heure devant Elche, dans le cadre de la 22e journée, ils ont arraché le match nul sur le fil (2-2). Lucas Boyé (42e) et Pere Milla (76e) avaient signé les buts des visiteurs, Luka Modric (82e, sp) et Eder Militao (90e+2) leur ont répondu. Leaders du classement, les joueurs de Carlo Ancelotti reprennent quatre longueur d'avance sur le Séville FC. Elche est 15e.

Buteur en prolongation en Coupe du Roi en milieu de semaine lors du 8e de finale entre les deux équipes (1-2 ap), Eden Hazard avait donné la victoire à des Madrilènes réduits à dix. Il était titulaire pour ces retrouvailles en championnat. Le Belge et ses partenaires ont rapidement pris les choses en mains et développé un jeu offensif léché avec les offensifs latéraux Lucas Vazquez et Ferland Mendy. Grâce en plus à la vista de Luka Modric et Toni Kroos, les locaux se sont installés devant la surface adverse et ont régulièrement créé des brèches.

Sale journée pour Benzema

Vinicius a pourtant vu le réactif Edgar Badia bloquer son petit tir en angle fermé (11e). Le portier d'Elche a aussi capté la reprise de Karim Benzema après un sublime contrôle (27e) comme celle de Casemiro dans l'axe (30e). Le gardien n'a toutefois pas eu besoin d'intervenir sur le penalty manqué par l'avant-centre français qui a tiré au-dessus de la cible pour un premier raté en Liga avec le Real Madrid dans sa carrière (33e).

Maladroits à la finition et doucement tombés dans un petit rythme, les Merengue ont été punis sur la première occasion des visiteurs quand l'excellent Boyé a placé sa tête au fond des filets de Thibaut Courtois sur un centre parfait de Fidel (0-1, 42e). L'Argentin a signé son 7e but de la saison en championnat et son équipe a viré en tête à la pause car Badia a encore tenu tête à Benzema (45e+2) et à Toni Kroos (45e+4e).

Ses partenaires prennent le relais

Décidés à se remettre dans le bons sens, Vinicius et les siens sont repartis à l'attaque mais n'ont pas obtenu de nouveau penalty car l'arbitre qui est allé voir son écran de contrôle a finalement jugé que le contact entre Helibelton Palacios et Hazard était trop léger (51e). Touché à la cuisse gauche, Benzema, lui, a dû céder sa place à Luka Jovic (58e). Malgré les efforts de Vinicius, les affaires madrilènes se sont encore compliquées car Boyé s'est joliment faufilé entre David Alaba et Casemiro avant de servir Milla qui a doublé la mise sur le troisième tir des Franjiverdes (0-2, 76e).

Ancelotti et ses hommes n'ont cependant pas renoncé et sont repartis à l'assaut de la surface des visiteurs. Ils ont, cette fois, obtenu un second penalty pour une main de Milla et Modric l'a transformé pour débloquer son compteur en Liga cette saison et surtout relancer le suspense (1-2, 82e). Leurs incessants efforts dans les dernières minutes ont été récompensés avec l'égalisation de la tête de Militao sur un centre de Vinicius (2-2, 90e+2). Après 23 visites au Santiago Bernabeu, Elche n'a toujours pas réussi à y gagner.

