Le Barça comptait sur ce match pour se remettre la tête à l'endroit à la suite de sa défaite dans le Clasico, mais il repart du stade Vallecas avec des doutes encore plus nombreux. Trois jours seulement après s'être incliné au Camp Nou contre l'éternel rival madrilène (2-1), le club catalan a une nouvelle fois été battu en Liga, cette fois sur la pelouse du Rayo Vallecano. Les Blaugranas ont été crucifiés par un but de l'éternel Radamel Falcao à la demi-heure de jeu (1-0).

Tandis que l’attaquant colombien, auteur de son quatrième but de la saison en championnat, semble revivre, les hommes de Ronald Koeman, eux, poursuivent leur descente aux enfers. En grande difficulté sur le plan offensif, le Barça a eu mille peines à se procurer des occasions franches. Pire : quand il a eu l’opportunité de revenir à hauteur de son adversaire du soir sur un penalty de Memphis Depay, c’est Dimitrievski, le portier du Rayo, qui a sorti le grand jeu.

Le penalty manqué de Depay

Crocheté dans la surface à la 72e minute, l’ancien attaquant de l’OL a voulu se faire justice lui-même, mais il a vu sa tentative stoppée par le gardien macédonien. Au milieu du marasme catalan, le Néerlandais fut pourtant l’un des seuls à sortir un peu du lot, en compagnie du jeune Nico Gonzalez, très en vue.

Insuffisant offensivement, le Barça s’est également montré très inquiétant dans la construction, perdant de nombreux ballons dans ses 40 derniers mètres. C’est d’ailleurs sur l’un d’eux qu’il a encaissé l’unique but de la rencontre, Falcao n’ayant plus qu’à se jouer de Gerard Piqué après une récupération haute de l’ancien Toulousain Oscar Trejo.

Le Barça est 9e de la Liga

Certes, le FC Barcelone était largement diminué pour ce déplacement. Ansu Fati, qui souffre de douleurs au genou droit, avait dû déclarer forfait dans la journée. Pedri, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, Martin Braithwaite et Ronald Araujo étaient également blessés. Mais Ronald Koeman, déjà au cœur de toutes les critiques avant cette rencontre, est plus que jamais en danger. Ce mercredi soir, le Barça se situe à une anonyme 9e place en championnat, à six points du podium.

