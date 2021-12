Bonne nouvelle pour le Real Madrid. Karim Benzema va bien pouvoir tenir sa place ce dimanche pour le choc face à l'Atlético Madrid. "Il s'est entraîné ce samedi. Et il a eu de bons sensations. Il est donc disponible. Et il va jouer demain (dimanche)", a prévenu Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real. Touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche contre la Real Sociedad samedi dernier en Liga (2-0), l'attaquant des Bleus était très incertain après avoir manqué le match de C1 contre l'Inter Milan. Mais le "meilleur N.9 du monde" selon son coéquipier Casemiro a donc récupéré plus vite que prévu.

"Je veux saluer le travail de l'équipe médicale et du staff. Avoir presque tous les joueurs prêts à ce stade de la saison, cela démontre la qualité du travail de ces équipes", a apprécié Ancelotti, qui a aussi annoncé que Dani Ceballos, "reviendra à l'entraînement la semaine prochaine". Le retour de Benzema est forcément une grande nouvelle pour les Merengue. Pour ce derby très attendu, la Maison Blanche va pouvoir compter sur le meilleur buteur (12) et meilleur passeur (7) de Liga. Et dispose de presque toutes ses armes pour tenter d'enfoncer encore le clou en tête du championnat.

Déjà bien installé à la place de leader avec huit points d'avance sur le FC Séville – son premier poursuivant -, le Real peut en effet mettre l'Altético, qui compte un match de retard, à 13 longueurs en cas de victoire ! Un matelas bien confortable à ce stade de la saison. Presque décisif ? "Si l'on gagne, on aura simplement trois points de plus qu'un adversaire direct, qui sera à la lutte avec nous jusqu'au bout, j'en suis persuadé. Les statistiques disent qu'il n'y a que trois points en jeu, mais il y a aussi l'aspect émotionnel", a calmé Ancelotti avant de conclure : "On a prouvé que, jusqu'à présent, on a fait mieux que les autres équipes du championnat. C'est vrai. Si la Liga s'achevait aujourd'hui, ce serait plié. Mais malheureusement, il nous reste encore six mois à jouer. Jusqu'à aujourd'hui, on a été les meilleurs, certes. Mais ce qui nous préoccupe, c'est le futur, pas le passé".

