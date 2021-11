Grâce à Vinicius et Karim Benzema, le Real Madrid, leader, a battu le Séville FC (2-1) à domicile dimanche lors de la 15e journée du Championnat d'Espagne. Et c'est bien le but du Brésilien qui va rester dans toutes les mémoires.

L'ailier a offert la victoire aux siens d'une puissante frappe en toute fin de partie, à la 87e, pour permettre au Real de prolonger sa série de six victoires de rang toutes compétitions confondues. Métamorphosé cette saison, Vinicius a encore une fois été ovationné par le Santiago-Bernabeu après son but.

Ce magnifique but a évidemment plu à Carlo Ancelotti. Le technicien italien a vanté les mérites de son joueur après la rencontre. "Extraordinaire. C'est un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds, dans son physique. Ce qui me surprend chez lui, c'est sa capacité à marquer des buts", a expliqué l'ancien coach de l'AC Milan, de Chelsea et du Bayern Munich.

"Sa qualité individuelle en un contre un, on la connaissait, on savait qu'en dribbles et en vitesse, il était très fort. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est sa capacité à marquer, qu'il n'avait pas avant. Savoir être décisif comme aujourd'hui (dimanche) quand tu n'as pas d'opportunités de t'illustrer dans ton point fort, le un contre un, c'est une autre étape pour devenir l'un des meilleurs du monde".

