Mercredi 19 janvier, la réunion de la dernière chance. Mais à ce niveau de tensions et d'agacements, on voit mal aujourd'hui comment l'histoire entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone pourrait bien se terminer. Ce mardi, les dissensions ont été révélées au grand jour et le couple Dembélé-Barça est au bord de la rupture. En fin de contrat en juin, l'ancien Rennais n'a toujours pas prolongé. Face aux exigences immenses du joueur, et alors qu'il tarde à faire son choix, les Catalans ont décidé d'un ultimatum : ils ont soumis une offre à prendre ou à laisser à l'international français et, s'il l'a refuse, il s'expose à une mise à l'écart de l'effectif jusqu'à la fin de saison