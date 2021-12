L'heure est à l'urgence au FC Barcelone. Sorti de la Ligue des champions par la petite porte cette semaine, le club catalan s'active désormais pour relever la tête. Et si Xavi a espéré mercredi que cette élimination en C1 allait provoquer quelques changements bénéfiques pour retrouver le vrai Barça, ses dirigeants veulent déjà lui offrir un peu plus d'arguments pour cette saison. Histoire de ne pas voir les Blaugrana tomber encore un peu plus alors qu'ils ne pointent actuellement qu'à la septième place en Liga. Pour cela, ils espèrent réussir quelques coups au mercato hivernal.

rivaliser à nouveau avec le Bayern Munich dans un an" selon Et si Xavi a promis lors du retour de Munich mercredi à Joan Laporta que le Barça allait "" selon Marca , la situation est cependant compliquée. Très compliquée même. Car la sortie de route des Blaugrana en C1 a encore fait mal aux comptes catalans, déjà bien dans le rouge. Mais ça n'empêche pas le quotidien Sport d'annoncer que le board barcelonais rêve encore aujourd'hui de renforcer le groupe de Xavi, avec deux cibles prioritaires : Edinson Cavani (Manchester United) et Ferran Torres (Manchester City).

Coutinho et Umtiti encore un peu plus dans le viseur

Pour Joan Laporta, les deux Mancuniens peuvent être les facteurs X aptes à permettre au Barça de finir au moins dans les quatre premiers de Liga, une condition déterminante pour ne pas s'enfoncer dans des abysses inconnus. Mais comment y parvenir ? Comment s'offrir de tels joueurs, notamment Ferran Torres, alors que le club catalan affiche une situation financière catastrophique ? Ses moindres activités sont scrutées par la Ligue espagnole, même si les départs de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann ont allégé considérablement la masse salariale du club.

Pour cela, il faut des départs. Et pas qu'un peu. Mais d'après le quotidien catalan Sport, le club blaugrana veut surtout se débarrasser de deux joueurs à tout prix : Philippe Coutinho et Samuel Umtiti. Car le Brésilien et le champion du monde tricolore disposent encore d'émoluments conséquents sans avoir un vrai impact sportif. Et selon Sport qui explique que le club va mettre la pression sur ses deux éléments, tout est envisagé même une résiliation unilatérale de contrat pour se séparer des deux. Car sans leur départ, le Barça ne pourra rien faire cet hiver. Même pas rêver de se renforcer.

