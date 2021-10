Ousmane Dembélé se retrouve en pleine page de l'édition du jour de Mundo Deportivo ce mardi. Et pour une raison plutôt claire : sa situation contractuelle avec le Barça. Alors que son bail actuel expire en juin prochain, l'international français, qui n'a toujours pas prolongé, entretient le suspense dans ce dossier de plus en plus épineux pour son club, toutefois bien décidé à "passer à l'offensive" selon le quotidien ibérique.

"Le Barça se donne un mois pour convaincre le joueur. Il est une pièce maîtresse dans la reconstruction de l'équipe et il doit prolonger", écrit Mundo Deportivo dans son édition. De son côté, le champion du monde 2018 semble même favorable à l'idée d'une prolongation. Alors, où est le problème ? "Son agent est plus réticent", précise le quotidien, qui pense que ce dernier sonderait même le marché pour trouver une meilleure solution.

"On est en train de discuter avec son agent. Ousmane veut rester. C'est un joueur sur qui nous comptons beaucoup. Si les blessures le laissent tranquille, il sera fondamental dans les progrès de l'équipe", confiait Joan Laporta, le président du Barça, il y a quelques semaines.

