Désormais au Real Madrid, David Alaba aura le numéro 4. Un numéro porté auparavant par Sergio Ramos, parti libre cet été au PSG. "Je me sens honoré, c'est un numéro qui est une grande motivation pour moi et auquel je veux faire honneur", a déclaré l'Autrichien, affirmant que le Real lui avait dit que le numéro 4 "était le seul numéro disponible". "Sergio Ramos a porté ce numéro et est devenu un leader, c'est quelque chose qui est dans la tête de tout le monde", a ajouté le défenseur, qui peut endosser le rôle d'arrière latéral, central ou milieu de terrain.

Mais David Alaba a toutefois répété qu'il n'était "pas ici pour (se) comparer avec d'autres". "Je veux être David Alaba, apporter mes forces, mes vertus et jouer mon jeu", a-t-il insisté. L'international autrichien, qui a signé pour cinq saisons juste avant l'Euro, a joué un rôle majeur dans la décennie dorée du Bayern : il a remporté 28 trophées avec l'équipe bavaroise, dont dix Bundesliga et deux Ligues des champions (2013, 2020).

C'est un rêve qui se réalise, c'est le meilleur club du monde

Il est un renfort de poids pour rebâtir l'équipe merengue, désormais entraînée par Carlo Ancelotti après le départ amer de Zinédine Zidane, à l'issue d'un second mandat un peu moins abouti que le premier et d'une année sans titre. Le défenseur autrichien a d'ailleurs assuré qu'il avait une "excellente relation" avec Ancelotti, qui l'a entraîné au Bayern, et avait "énormément de plaisir à travailler de nouveau avec lui".

Pour David Alaba, rejoindre le grand Real, club le plus titré en C1 (13 trophées), concrétise une trajectoire ascendante débutée dans les équipes de jeunes de l'Austria de Vienne avant d'arriver au Bayern à l'âge de 16 ans. "Pour moi, c'est un rêve qui se réalise, c'est le meilleur club du monde", a-t-il conclu.

