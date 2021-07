Et si l'Atletico Madrid avait définitivement abandonné l'idée d'un échange entre Saul Niguez et Antoine Griezmann ? Alors que cette possibilité a été révélée par la presse espagnole il y a sept jours, et queaffirmait lundi que l'échange pourrait se concrétiser cette semaine, Diego Simeone s'est exprimé sur les deux dossiers ce mercredi dans des entretiens accordés à AS et Marca