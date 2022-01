Anthony Martial va finir la saison 2021-22 en Liga. Ce mardi soir, le FC Séville a officialisé le prêt de l'attaquant international français jusqu'au 30 juin prochain. En manque de temps de jeu à Manchester United, le joueur de 26 ans, qui aura pour but d'être sélectionné avec les Bleus en fin d'année civile pour la Coupe du monde au Qatar, sera présenté mercredi à 13h au Stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

Convoqué par Didier Deschamps lors des demies et la finale de la Ligue des Nations à l'automne dernier, Anthony Martial a besoin de plus se mettre en évidence pour continuer d'être appelé en Bleu. Depuis le coup d'envoi de la saison 2021-22, l'ancien Monégasque, acheté quelque 80 millions d'euros bonus compris par le Red Devils dans les dernières heures du mercato estival 2015, a seulement joué 11 matches toutes compétitions confondues (dont 4 en qualité de titulaire) pour un but marqué.

L'arrivée de Ralph Rangnick sur le banc de Manchester United n'a rien changé pour Anthony Martial. Pire, l'entraîneur allemand a accusé le Français de ne pas avoir voulu prendre part à la rencontre Aston Villa-Manchester United (2-2) il y a deux semaines. Une version que le joueur formé à Lyon a démentie quelques heures plus tard. Sous la houlette de Julen Lopetegui, Anthony Martial tentera de retrouver son efficacité de l'exercice 2019-20, qui l'avait vu marquer 23 buts toutes compétitions confondues.

