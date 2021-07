Retour imminent par la case Atletico Madrid pour Antoine Griezmann ? Révélé la semaine passée par la presse espagnole, le possible échange entre le champion du monde 2018 et Saul Niguez pourrait se concrétiser cette semaine, révèle ce lundi El Mundo Deportivo . Alors que les matches de préparation vont s'enchaîner dans les prochains jours, l'Atletico Madrid et le FC Barcelone souhaiteraient clarifier les contours de leurs effectifs au plus vite, et donc éventuellement finaliser ce qui serait jusqu'ici le coup le plus marquant du mercato estival.