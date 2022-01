A 26 ans, Anthony Martial s'apprête à découvrir la Liga. Six ans et demi après son arrivée en grande pompe à Manchester United, contre un transfert de quelque 80 millions d'euros bonus compris , l'attaquant international français (30 sélections) va finir la saison à Séville. D'après les informations de Fabrizio Romano, le club andalou aurait trouvé un accord avec les Red Devils pour le prêt d'Anthony Martial.

De son côté, le joueur aurait accepté le "deal" car le FC Séville était sa priorité, précise le journaliste qui a révélé le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United l'été dernier. Sur ce dossier, l'actuel deuxième de Liga va prendre en charge le salaire du Français jusqu'au mois de juin. L'ancien Monégasque va donc s'envoler vers le Sud de l'Espagne dans les prochaines heures pour tenter de se relancer après un début de saison morose.

Depuis le coup d'envoi de l'exercice 2021-22, Anthony Martial n'a plus beaucoup de temps de jeu. En comptant la Premier League et la Ligue des champions, le natif de Massy a disputé dix matches et a marqué un seul but. L'arrivée de Ralph Rangnick sur le banc mancunien n'a pas changé sa situation. Le joueur formé à Lyon, qui avait marqué 17 buts en championnat anglais en 2019-20, espère retrouver un nouveau souffle à Séville. Avec le Mondial en fin d'année civile en point de mire.

