Il aura fallu attendre la fête nationale pour que le Français Ousmane Dembélé soit officiellement prolongé au FC Barcelone. Ce jeudi 14 juillet, donc, l’un des feuilletons de ce mercato estival a pris fin : l’ailier de 25 ans a finalement opté pour deux saisons supplémentaires sous le maillot du Barça. Le club de Xavi Hernandez, qui n’a pas fait d’annonce en grande pompe, s’est contenté de publier un Tweet montrant Ousmane Dembélé effacer la date "2022" sur un tableau pour la remplacer par "2024".

On ne peut plus incertain quant au chemin à emprunter pour son avenir, le moins que l'on puisse dire est qu'Ousmane Dembélé a fait tourner en bourrique sa direction pendant de longs mois. Mais il a finalement choisi de rester au FC Barcelone, où il évolue depuis 2017, et ce malgré avoir reçu des propositions de plusieurs clubs, parfois plus alléchantes financièrement.

Dembélé prolonge jusqu'en 2024

"Le FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont tombés d'accord sur la prolongation du contrat de l'attaquant français jusqu'au 30 juin 2024. Le jeudi 14 juillet, il signera son contrat au à la Ciutat Esportiva Joan Gampera", a annoncé le club Blaugrana. Voilà qui est fait, avec un timing respecté.

Libre de tout contrat depuis la fin du mois de juin, Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko ont (enfin) enterré tout suspense, après de nombreux rebondissements et polémiques. Concernant le salaire du joueur, L'Equipe précise que les bonus accessibles "lui permettront d’avoir une rémunération loin de la baisse de 40% annoncée".

Alors que les détails du contrat ne devraient pas tarder à être connus, une signature publique est prévue ce jeudi après-midi sur la pelouse du terrain d'entraînement du club.

