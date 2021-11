La première recrue de l'ère Xavi s'appelle Dani Alves. A la surprise générale, le champion olympique 2020 de 38 ans, légende des Blaugrana (2008-2016), a été présenté ce mercredi. Outre le Brésilien qui pourra être aligné à partir de janvier, Joan Laporta s'est également confié sur le mercato du club catalan. Le dirigeant a évoqué d'autres noms mythiques qui feront rêver les supporters barcelonais : Lionel Messi (34 ans) et Andres Iniesta (37 ans).

"Je ne l'exclus pas", a répondu Joan Laporta à une question sur un hypothétique retour des joueurs du PSG et de Kobe (Japon). "C'est quelque chose qui s'est passé avec Dani Alves. L'âge est un nombre, comme il l'a dit, a renchéri le dirigeant barcelonais. Leo et Andrés sont deux joueurs spectaculaires. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour l'instant ils ont des contrats avec d'autres clubs. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore, mais dans la vie on ne sait jamais."

Lionel Messi est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023. L'été dernier, La Pulga était partie libre du club catalan alors qu'elle s'apprêtait à prolonger son contrat avec les Blaugrana. Pour sa part, Andres Iniesta est lié au vainqueur de la coupe du Japon 2019 pour encore trois ans.

