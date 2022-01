Dans un entretien accordé à Sky Sport News, Toni Kroos n'y est pas allé par quatre chemins. Le joueur de 32 ans a affirmé vouloir terminer sa carrière au Real Madrid où il joue depuis 2014. En effet, l'international allemand n'envisage plus de transfert avant de prendre sa retraite sportive.

"J'ai fait savoir clairement que c'est ici que je veux finir ma carrière, a déclaré le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real. A quelle date exactement ? Je ne peux pas le dire encore. Peut-être 2023, peut-être un an ou deux plus tard, je ne sais pas".

Champion du monde 2014 avec l'Allemagne, le milieu de terrain a fixé trois critères pour décider de la fin de sa carrière. "A : Je dois encore avoir le niveau, B : mon corps doit suivre et C : l'envie et la motivation doivent être là. Si tout concorde, on pourra en discuter, sinon j'ai encore un contrat jusqu'en 2023", a-t-il indiqué.

Toni Kroos affirme avoir avec le club "une relation incroyable, que je ne veux pas remettre en cause par un jeu de poker" pour un transfert, dit-il. A 32 ans, il est toujours un titulaire indiscutable au Real, après avoir manqué le début de saison jusqu'à fin septembre en raison d'une blessure pubienne.

