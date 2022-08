Il est toujours le chouchou de Diego Simeone. Mais il n'est plus titulaire avec l'Atlético de Madrid. Le paradoxe Antoine Griezmann n'en finit plus d'interroger en Espagne ces dernières heures à la vue du traitement réservé au champion du monde par les Colchoneros. Remplaçant face à Getafe (0-3) et Villarreal (0-2), le Français n'est entré en jeu que lors de la dernière demi-heure. Compliqué de peser sur le destin des siens avec ce temps de jeu.

En Espagne, la cause de ce faible total de minutes est toute trouvée : selon Relevo , c'est une clause imaginée entre le Barça et l'Atletico l'été dernier lors de l'officialisation du prêt de deux ans qui change tout. Selon celle-ci, l'Atletico devra payer 40 millions au Barça en fin de saison si Griezmann a disputé 45 minutes dans près de 50% des matches pour lesquels il est disponible. Autrement dit, si Griezmann est titulaire indiscutable, comme la saison passée, l'option devient automatique.

Problème : l'Atletico n'a pas l'intention de payer ces 40 millions et cherche la parade pour éviter de payer cette somme. D'où ce début de saison sur le banc pour Griezmann. Une situation qui inquiète au Barça, selon Sport . Mais aussi Diego Simeone qui ne sait pas trop sur quel pied danser dans l'affaire. Quant à Griezmann, il attend son heure, victime silencieuse d'une clause qui pourrait finalement se retourner contre lui…

