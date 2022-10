Ad

En effet, le média espagnol annonce ce mercredi que le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont trouvé un accord pour que l'option d'achat soit finalement fixée à 20 millions d'euros plus des bonus. Ainsi, l'attaquant international français, qui avait été recruté pour 120 millions d'euros par les Blaugrana à l'été 2019, devrait ensuite accepter une baisse de salaire pour signer un nouveau contrat jusqu'en juin 2027, précise La Cadena Ser.

Je me sens comme un homme de l'Atlético, je suis heureux ici

Depuis le coup d'envoi de l'exercice 2022-23, l'ancien joueur de la Real Sociedad n'a débuté que deux rencontres sur dix toutes compétitions confondues, pour trois buts inscrits. "La situation est ainsi, ce n'est pas entre mes mains, déclarait le Français après avoir libéré les siens face à Porto (2-1) en C1 début septembre. Je suis reconnaissant envers Dieu d'être ici. Bien sûr que j'en veux plus, je vais tout donner lors des minutes qui me seront accordées. Je me sens comme un homme du club, je suis heureux ici."

De son côté, Didier Deschamps ne s'était pas montré inquiet pour son attaquant avant les matches de Ligue des nations en septembre. "Au moins, il n'est pas fatigué, indiquait-il en conférence de presse. Il a une situation que vous connaissez. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Cela limite son temps de jeu. Sur le temps de jeu, accordé, ça reste un joueur décisif pour son club. Il aspire à mieux, à plus." A moins de deux mois du Mondial, sa situation est donc sur le point de se décanter. Enfin.

