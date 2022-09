Seul aux six mètres, Antoine Griezmann a délivré le Wanda Metropolitano d'une tête rageuse. Auteur du but vainqueur de l'Atlético Madrid face au FC Porto (2-1) mercredi soir dans le bout du bout du temps additionnel, l'attaquant international français a embrassé son maillot, le regard fixé vers ses supporters. Un geste qui en dit long sur l'attachement du joueur de 31 ans à l'Atlético Madrid... même s'il doit rentrer lors de chaque match à l'heure de jeu à cause d'une affaire de clause entre les Colchonéros et le FC Barcelone, qu'il a rejoint contre 120 millions d'euros en 2019.

Ad

La situation est ainsi, ce n'est pas entre mes mains, a déclaré le Français, dans des Je suis reconnaissant envers Dieu d'être ici. Bien sûr que j'en veux plus, je vais tout donner lors des minutes qui me seront accordées. Je me sens comme un homme du club, je suis heureux ici. Je veux juste jouer ici et tout donner pour le club, pour Cholo et pour les fans." Après la rencontre, le champion du monde, prêté pour la deuxième saison consécutive au sein du club madrilène, s'est livré sur ce fameux temps de jeu réduit. ", a déclaré le Français, dans des propos relayés par la presse espagnole ."

Ligue des champions Les notes de l'OM : Un milieu consistant, Suarez transparent IL Y A 12 MINUTES

C'est l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club

Encore une fois, Antoine Griezmann est rentré à la 61e minute de jeu ce mercredi pour finalement marquer son troisième but de la saison, après ceux inscrits contre Getafe (3-0) et Valence (1-0). Une nouvelle réalisation qui a ravi Diego Simeone. "J'aime beaucoup (Antoine) Griezmann. Outre l'affection que je lui porte, c'est l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club", a-t-il confié, sans en dire davantage sur cette affaire de temps de jeu.

Même avec un statut de remplaçant, Antoine Griezmann montre qu'il est toujours présent dans les grands rendez-vous. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de France à deux mois du Mondial (20 novembre-18 décembre).

Ligue des champions "Ça fait 0 point, et ce n'est pas suffisant" IL Y A 21 MINUTES