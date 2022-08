Premier match de championnat au goût amer pour le FC Barcelone de Xavi. Face à un téméraire Rayo Vallecano, les Blaugrana ont partagé les points dans leur antre du Camp Nou, pour leur entrée en lice en Liga Santander (0-0). Malgré 67% de possession en moyenne et 21 tirs aux buts, les coéquipiers de Robert Lewandowski sont restés muets devant le but madrilène. Les Catalans ont même perdu leur capitaine Sergio Busquets en fin de rencontre, exclu pour un second carton jaune (90e+3). Xavi est appelé à trouver la solution au plus vite, car le Barça se rend dimanche prochain à Anoeta pour un déplacement périlleux sur la pelouse de la Real Sociedad.

Ad

C’est une rencontre qui présentait moult promesses côté blaugrana, avec les débuts d’Andreas Christensen, Raphinha et Robert Lewandowski en match officiel. Face au modeste Rayo Vallecano, les joueurs de Xavi étaient attendus comme favoris de la rencontre. Le nouvel attaquant polonais du Barça a même cru ouvrir le score d’un astucieux ballon lobé du pied gauche, mais il était signalé en position de hors-jeu (12e).

Liga Les 8 questions qu'on se pose avant la reprise HIER À 22:29

Les Blaugrana se sont alors laissés endormir pour les Madrilènes, malgré deux opportunités intéressantes pour Raphinha (20e). et le Français Ousmane Dembélé (35e). Deux occasions sans grand danger, cependant, pour le gardien macédonien du Rayo, Stole Dimitrievski.

Dimitrievski, homme providentiel du Rayo

Alors qu’après avoir éliminé Araújo d’un superbe crochet, Álvaro García a manqué un face-à-face qui aurait pu permettre aux Madrilènes d’ouvrir le score juste avant le repos (45e+1), le Barça a tenté de se reprendre en seconde période. Mais Lewandowski (54e), Ansu Fati (64e) et Sergio Busquets (69e) ont tous trouvé Dimitrievski sur leur chemin. Exclu en fin de rencontre pour un coup de coude maladroit sur Falcao (90e+3), le capitaine des Blaugrana a même failli assister à la défaite des siens depuis les tribunes.

Falcao a trouvé les filets de près après un arrêt décisif de Ter Stegen, mais l’attaquant colombien était en position de hors-jeu (90e+5). Véritable soulagement : la semaine à venir laisse le temps à Xavi de mieux intégrer ses recrues, mais l’adversité sera autre dimanche prochain pour la 2e journée. Les Catalans seront en déplacement à Saint-Sébastien pour y affronter la redoutable Real Sociedad.

Match amical Le Barça se régale contre les Pumas, première pour Koundé, Lewandowski buteur 07/08/2022 À 20:29